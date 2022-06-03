Yerli otomobil Togg'un şarj istasyonu planı belli oldu: Trafik durumuna göre 25-50 KM'de bir kurulacak

"FARKLI BİR HİZMETLE BERABER SİZLERİN HUZURUNA ÇIKIYOR OLACAĞIZ"

Startup'larla yapılan çalışmalara değinen Karakaş, "Tüm dünyada şu ana kadar 236 tane belirlemiş olduğumuz startup'la detaylı görüştük. Bunların 30'dan fazlasıyla örnek çalışmalar yaptık. Ve ondan sonra da içlerinden 15'in üzerinde startup'la el sıkıştık şimdiden ve çok kuvvetle muhtemel biz akıllı cihazımızı piyasaya sürmezden önce kendimiz farklı bir hizmetle beraber sizlerin huzuruna çıkıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

"(ŞARJ İSTASYONU) İHALEYE DE GİRMEK ÜZERE HER TÜRLÜ HAZIRLIĞIMIZI TAMAMLADIK"

Karakaş, sorulan soru üzerine şarj alt yapısına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.