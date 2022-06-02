2015 model Mercedes-Benz marka CLA 200 icradan satılık! (İkinci ucuz otomobil ilanları)

Adana 9. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Mercedes-Benz marka CLA 200 marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 585.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.06.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



34 LL 5684 plakalı 2015 model Mercedes Benz CLA 200 Style 1.6 156 hp benzinli yarı otomatik vites siyah renkli 27091030657780 Motor No'lu , WDD1173431N214420 Şasi No'lu sedan araç,ARAÇ ÜZERİNDE YAPILAN TESPİTLER:Araç siyah renkli,Benzinli,yarı otomatik vites,Motor silindir hacmi 1595 cc (1.6), Motor gücü 156 hp,Ruhsat yok,Kontak anahtarı mevcut,Motor ve aksamları yerinde,Aracın motorunun çalışması aküsü bitik olduğundan kontrol edilemedi,Aracın km bilgisi alınamadı,Motor no:27091030657780 Aracın şasi numarası:WDD1173431N214420,Aracın kaportası genel olarak iyi durumda olup kaportada küçük boyutlu ezikler ve çiziklermevcut Ön ve arka tamponda çizikler ve boya atmaları var,Sağ arka çamurlukta sürtmeden kaynaklı çizikler bulunmakta Teyp, aynalar, farlar ve lambalar yerinde Farlarda güneş yanıkları mevcut Aracın koltuk yüzeyleri iyi durumda Lastikler orta durumda,Stepne ve kriko bagaj açılmadığından kontrol edilemedi.Aracın değeri 585,000 TL'dir.

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