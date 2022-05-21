2005 model Renault Scenic araç icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C.İzmir 4. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2005 model Renault Scenic marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 130.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 18.07.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



35V9912 Plakalı, 2005 Model, RENAULT Marka, otomobil, K4M17D059233 Motor No'lu, VF1JM0C0H31547760 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Tipi: SCENİC II PRIV 1.6 16V Rengi: KIRMIZI (Açık Kırmızı) Yakıt türü: BENZİNLİ, Vites: MANUEL, Koltuk Sayısı: 5 (Beş) Silindir, Hacmi : 1598 cc, Aracın anahtarı YOK ruhsatı YOK.(haciz tutanağında kapılar çilingir marifeti ile açtırıldığı yazılmıştır.)Aracın anahtarı olmadığı için kilometresi okunamadı Aracın anahtarı olmadığı için motorunun çalışıp çalışmadığı anlaşılamadı Aracın motoru incelenmiş; eksik parçası olmadığı Aracın sağ arka kapısı, sağ arka çamurluğu, sol arka çamurluğu, arka tampon sol kısmı vuruk hasarlı Aracın sağ ön kapısında sürtmeden dolayı oluşmuş derin çizik mevcut, Aracın arka sağ ve sol stop lambaları kırık, sağ ve sol dikiz aynası çerçeveleri kırık, Aracın lastiklerinin kullanım ömrü bitmiş, Aracın üzerinde muhtelif çiziklerin olduğu başkada bir hasarın olmadığı, Aracın içinde yapılan incelemede: koltukların da ve döşemesinde muhtelif deformasyon olduğu 35 V 9912 Plakalı aracın hasar geçmişi sorgulama sonunda aracın SBM kayıtlarında 2 adet kazaya karıştığı (KZ1: 03/02/2011 Çarpma hasar miktarı belirtilmemiş, KZ2: 13/06/2010 Çarpma hasar miktarı belirtilmemiş) Araç üzerinde bilirkişi tarafından yapılan inceleme sonucunda yukarıda yazılan eksikler olduğu bilirkişi raporuyla bildirilmiştir.

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