2009 model Audı A4 araç icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. İstanbul Anadolu 13. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2009 model Audı A4 marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 140.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 04.07.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



34SRH78 Plakalı , 2009 Model , AUDI Marka , CDH054340 Motor No'lu , WAUZZZ8K3AN000552 Şasi No'lu , Rengi Siyah ,A4 1.8 TURBO FSI MULTI TRONIC tipi, siyah (sedefli Fantom) aracın ön tampon sağ ve sol kısmı, sol ve sağ çamurluklarda orta derecede hasar, sağ davlumbaz pvc eksik, komple gövdede muhtelif küçük boya çizikleri, 4 lastiği %80 oranında yıpranmış durumda bir araç olup anahtar ve ruhsatının olmadığı, aracın motorunun çalışıp çalışmadığı ve km'sinin görülmediği 1.8 Benzinli motor tipi, otomatik vites, klima, 4 cam otomatik, sürücü ve yolcu hava yastığı, sürücü ve yolcu koltuk hava yastığı, sağ ve sol tavanda perde hava yastığı, kumaş döşeme, 17 inç çelik alaşımlı jantlar özelliklerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Aracın halihazır durumu göz önüne alındığından değerinin 140.000,00 TL olduğu görülmüştür.

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