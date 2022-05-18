1994 model Tofaş Şahin icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

Buldan (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından satışa sunulan 1994 model Tofaş Şahin marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 20.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 05.10.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

20rh174 Plakalı , 1994 Model , TOFAS-FIAT Marka , 131 ŞAHİN Tipli , 131A20160758828 Motor No'lu , NM4131B0000862107 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi Arkadan itiş , Rengi Beyaz , 50807 Km'de araç aküsü bagajda olup, takılı olmadığı ve uzun süre çalıştırılmadığı için çalıştırılamamıştır. Ön tamponun sağ tarafı kısmen yerinden çıkmış, sağ ön kapıda birbirine paralel şekilde yaklaşık 20-30 cm uzunluğunda derin çizikler sağ ön kapı dış kolu, sağ arka kapı dış kolu kırık araçta muhtelif yerlerde paslanmalar mevcutttur. Göğüslükler çatlaklar koltuklarda yıpranmalar mevcuttur. araç teybi yoktur. araç tekerlekleri orta iyilikte olup araç stepnesi mevcuttur.



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