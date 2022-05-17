2013 model Audi marka araç icradan satılığa çıkartıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

T.C. Kahramankazan İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model Audi marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 372.750 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 16.06.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

74DK061 Plakalı , 2013 Model , AUDI Marka , A4 SEDAN TDI 2.0 MULTITRONIC Tipli , CJC207229 Motor No'lu , WAUZZZ8K9EA034900 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Yarı otomatik , Çekiş Tipi Önden çekiş , Rengi Beyaz , Ruhsatı yok, anahtarı vardır. Yerinde çalıştırılamamıştır. Km tespit edilememiştir. Ana iskeletinde ve şasisinde ağır hasar yoktur. Motor aksamı bakımsızdır. Plastik aksamlarında deformeler ve yıpranmalar vardır. İç aksamında; multimedya ve teybi vardır, ön göğsü hasarsız durumdadır, kapı, koltuk ve taban döşemeleri bakımsızdır. Ön tampon sağ far altında bulunan far fıskiyesi kapağı, kırık olup, yoktur. Motor kaputu filmli olup, filmin çeşitli bölgeleri ve kenar kesimleri hasarlıdır. Sol ön çamurluk uç kısmında bulunan film sararma şeklinde yıpranmıştır. Ön tamponda yoğun minimal boya dökülmeleri, ön tampon alt plastiklerinde ise mini kırıklar vardır. Sağ ön çamurluk üzerinde belirgin kalın çizikler, sol arka kapı alt kesimlerinde 2x5 cm ebatlarında boya ve kaporta hasarı, sol ön kapı kapanma yerlerinde yoğun mini boya dökülmeleri, arka tamponda yoğun belirgin boya dökülmeleri şeklinde minimal hasarlar, sağ arka çamurluk dodik kesimlerinde hafif eziklikler ve rötüşlenmiş belirgin sürtme izleri, genel itibariyle de mini çizikler mevcut olup, aracın kaporta aksamında ağır hasar yoktur.Aracın lastiklerinin diş derinliği ort.6.00 milimdir. Lastiklerin yıpranma durumu % 50 seviyesindedir. Boya kalınlık ölçme cihazı ile yapılan kontrolde, aracın kaporta aksamında sonradan boyanmış parçaya rastlanmamıştır.

Tramer kayıtlarında yapılan incelemede; 74 DK 061 plaka numaralı aracın, geçmiş dönemlere ait kaza kaydı yoktur.

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