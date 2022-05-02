2013 model Opel New Corsa icradan satılığa çıkarıldı (İcradan satılık otomobil ilanları)

İstanbul Anadolu 12. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa sunulan 2013 model Opel New Corsa marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın muhammen bedeli 145 bin lira olarak belirlendi.

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)



34VP2663 Plakalı , 2013 Model , OPEL Marka , OPEL MARKA NEV CORSA 5DR 1.3 ACTİVE 95 BG Tipli , A13DTE4936239 Motor No'lu , W0L0SDL68D4116270 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 95HP , Rengi Gri , Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur. Aracın arka tamponunda kırık vardır. sağ tarafta sütrünme izleri ve ufak ezikler mevcuttur. motor kaputunda çizikler ve ufak ezikler vardır. boyasında muhtelif çizikler vardır. camları ve koltukları sağlam aracın lastikleri %60 durumdadır.



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