2014 model FIAT Linea araç icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. Muş İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model FIAT Linea marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 103.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 17.05.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



81DF648 Plakalı, 2014 Model, FIAT Marka, LİNEA 1.4 FİRE E5 Tipli, 350A10001013635 Motor No'lu, NM432300006649542 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Motor Hacmi 1368cm3, Rengi Beyaz, Araç üzerinde yapılan fiziki incelemede aracın kontağının bulunmadığı, gösterge ve motorunun çalıştırılmadığı, motor ve mekanik aksamına ilişkin gizli ayıplarının bilinmediği, araç dijital kilometresi görülmedi. Aracın ruhsatı görülmedi. Aracın bilgilerine dosyasından ulaşılmıştır.



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