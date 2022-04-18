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    • Otomobil
    • 18.04.2022 08:51
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    • 18.04.2022 08:51
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    2013 model Fiat Doblo icradan satılıktır (İcradan satılılık otomobil ilanları)

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında yer alan 2013 model Fiat Doblo marka araç fiyatıyla dikkat çekiyor.

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    T.C. Uşak 3. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model Fiat Doblo marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 138.500 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 23.05.2022 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    64LC051 Plakalı , 2013 Model , FIAT Marka , DOBLO MAXİ DYNAMİC 1.3 M.JET Tipli , 263A20005263098 Motor No.lu , NM426300006138443 Şasi No.lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Siyah , Dosya içerisinde bulunan bilirkişi raporuna göre ; Aracın sağ aynası kırıktır, araç kaportasında ince çizikler mevcuttur. Ön cam fitillerinde çürüme oluşmuştur.
    Vasıtanın anahtarı olmadığı için aracın motoru ve alt takımlarının durumu tespit edilememiştir. Akümülatör zamana bağlı işlevini yitirmiştir. Anahtarı mevcut değildir.

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    Haberler Otomobil 2013 model Fiat Doblo icradan satılıktır (İcradan satılılık otomobil ilanları)
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