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    • Otomobil
    • 05.04.2022 09:03
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    • 05.04.2022 09:03
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    2015 model Volkswagen Passat 1.4 TSI 125 Comfortline DSG icradan satılıktır (İcradan satılık ikinci el otomobil)

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında yer alan 2015 model Volkswagen Passat 1.4 TSI 125 Comfortline DSG marka araç fiyatıyla dikkat çekiyor.

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    T.C. Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Volkswagen Passat marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 270.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 12.04.2022 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    38BG222 Plakalı , 2015 Model , VOLKSWAGEN Marka , CZC061428 Motor No'lu , WVWZZZ3CZGE051987 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Aracın iç kısmında arka koltuk ve kapıların iç döşemeleri sökülmüştür.
    Göğüs, direksiyon ve vites topuzu ve parçaları sökülmüştür.
    Sağ ve sol dikiz aynaları sökülmüştür. Aracın direksiyon airbagi ve multimedia sistemi sökülmüştür.

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    Haberler Otomobil 2015 model Volkswagen Passat 1.4 TSI 125 Comfortline DSG icradan satılıktır (İcradan satılık ikinci el otomobil)
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