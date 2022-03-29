Gözler TOGG'da olacak! Türkiye'de ilk...

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Yeşil dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak, sürdürülebilir ve döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek, bilgiyi paylaşmak ve ortak aklı inşa edebilmek amacıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) öncülüğünde, ATO Congresium'da Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi (EKO İKLİM) 30-31 Mart tarihlerinde düzenlenecek.
İKLİM, ÇEVRE, EKONOMİ GİBİ PEK ÇOK KONU ELE ALINACAK
EKO İKLİM Zirvesi kapsamında, iklim, çevre, ekonomi, gibi birçok konuda global stratejiler, üretim, ticaret, sanayi, tarım, finansman, denizcilik, eğitim, teknoloji, yerel yönetimler ve daha birçok alan A'dan Z'ye ele alınacak.
Zirve kapsamında yapılacak oturumlarla "İklim Değişikliği ve Global Stratejiler", "İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri", "Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm", "Parlamentoda İklim Değiştirmek", "Sanayinin, Ticaretin Yeşil Dönüşümü" gibi başlıklarda konular tartışılacak.
ATO Başkanı Gürsel Baran'ın açılış konuşmasını yapacağı zirvede, 10 ayrı alanda 321 konuşmacı yer alacak.
Zirve, eski devlet başkanlarından büyükelçilere, kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, üniversitelerden iş dünyasına, organize sanayi bölgelerinden KOBİ'lere, uluslararası kuruluşlardan bankalara, sivil toplum kuruluşlarından yazar ve sanatçılara kadar toplumun tüm kesimlerini bir araya getiriyor.