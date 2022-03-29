Gözler TOGG'da olacak! Türkiye'de ilk...

Zirvede Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da bir konuşma gerçekleştirecek. Geçen yıl ABD'deki lansmanda dünyanın dikkatini çeken TOGG, EKO İKLİM Zirvesi ile Ankara'da da ülkemizde ilk kez bu zirvede lansman yapacak.