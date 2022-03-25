2012 model Chevrolet Captiva Klac 2.0 icradan satılıktır (İkinci el otomobil ilanları)

T.C. Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Chevrolet Captiva Klac 2.0 marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 275.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 10.05.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

42JD893 Plakalı , 2012 Model , CHEVROLET Marka , CAPTİVA KLAC 2.0 1.6V HİGH Tipli , Z20S1449028K Motor No'lu , KL1CD26RJCB002424 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Yarı otomatik , Motor Hacmi 1991cm3 , Rengi Beyaz , Aracın anahtarı var ancak ruhsatı yoktur. Otomobilin kasa tipi SUV'dur. Araç çalıştırılmış ve motorunun faal olduğu görülmüştür. Göstergesinden okunan km bilgisi 212.308'dir.Araç üzerindeki şase numarası ile GİB kayıtlarındaki şase numaraları kıyaslanmış ve aynı olduğu görülmüştür. Motor numarası ise GİB kayıtlarından temin edilmiştir.



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