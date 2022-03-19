2017 model Hyundai marka otomobil icradan satılacak (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. Zonguldak 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Hyundai marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 127.500 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 26.04.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

67AJ947 Plakalı , 2017 Model , H100 Tipli , D4CBH323062 Motor No'lu KMFZAX7KAHU465231 Şasi No'lu Hyundai marka Aracın çalışır vaziyette olduğu ve aracın km. değerinin 47.954 km. de olduğu, Aracın ön sağ lastiğinin havasının inik vaziyette ya da patlak olduğu uzun süreden beri bu vaziyette beklediğinden kullanılamaz vaziyette olduğu, aracın diğer lastiklerinin orta derecede aşınmış vaziyette olduğu, Aracın kaportasında muhtelif yerlerde paslanmaların ve çiziklerin mevcut olduğu, Aracın ön tamponunun sol tarafında çiziklerin mevcut olduğu, Aracın arka sağ farının camının kırık vaziyette olduğu, Aracın ön camında taş sıçramasına bağlı olarak taş izinin mevcut olduğu, Aracın koltuklarının sorunsuz vaziyette olduğu, Aracın panzolotlarında herhangi bir sorun olmadığı, Araçta Radyo - CD çaların olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.



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