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    • Otomobil
    • 16.03.2022 16:55
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    • 16.03.2022 16:55
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    Dasi Motorlu Taşıtların Kurucusu Ali Çalıkıran: Yetki belgesi olmayan galerilerden otomobil almayın

    DASİ Motorlu Araçlar kurucusu ve CEO’su Ali Çalıkıran, ikinci el otomobil almayı planlayanları uyardı: "Yetki belgesi olmayan fırsatçı galerilerden uzak durun!"

    Yetki belgesi olmayan galerilerden otomobil almayın

    Taşımacılık ve ikinci el otomobil alım satım şirketi DASİ Motorlu Araçlar'ın kurucusu Ali Çalıkıran, otomotiv dünyasında yaşanan çip kriziyle birlikte popülaritesi artan galericilik sektöründeki sıkıntılar hakkında konuştu. Piyasada oluşan arz-talep dengesizliğinin fırsatçıları harekete geçirdiğini dile getiren genç iş insanı, şunları söyledi: "Pandemi döneminde çip kriziyle birlikte sıfır araç ithalatı önemli ölçüde azaldı. Piyasada yeterli sayıda sıfır araç arzı olmadığı için, ikinci ele yönelim oldu. Bu da fırsatçıların piyasaya girmesine yol açtı. Maalesef yetki belgesi olmayan ve mantar gibi türeyen galeriler, hem otomobil fiyatlarının artmasına hem de alıcıların mağduriyet yaşamalarına sebep oluyor."

    HASARLI ARAÇLAR HATASIZ GİBİ SATILIYOR
    Yetki belgesi olmayan firmaların çeşitli usulsüzlüklerle satış yaptıklarına dikkat çeken Ali Çalıkıran, araç almayı düşünenleri uyardı: "Yetki belgesi olmayan firmalardan yapılan ekspertizlerde hasarlı araçlar hasarsız gibi gösterilebiliyor, yüksek kilometreli araçların kilometreleriyle oynanabiliyor. Yetkililer bu konuda gerekli düzenlemeleri yapsa da denetimlerin sıklaştırılması ve alıcıların dikkatli olmaları gerekiyor."

    YETKİ BELGESİ OLAN SATICILARDAN ALIŞVERİŞ YAPMAYA GAYRET EDİN
    İkinci el araçlara olan talebin devam edeceğini belirten Çalıkıran, sözlerini şöyle noktaladı: "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle çip krizinin yanına nikel ve paladyum krizinin de eklenmesi ve bu yüzden yeterli araç üretimi yapılaması ikinci el piyasasına olan ilgiyi sıcak tutuyor. İkinci el, çok uzun bir süre daha gözde olacak. Mağduriyet yaşanmaması için ikinci el otomobil almak isteyenler, yetki belgesi olan güvenilir galericileri tercih etmeli."

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    Haberler Otomobil Dasi Motorlu Taşıtların Kurucusu Ali Çalıkıran: Yetki belgesi olmayan galerilerden otomobil almayın
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