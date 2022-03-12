2014 model Renault Z-Fluence icradan satılıktır (İcradan satılık 2. el otomobil)

T.C. Kahramanmaraş İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Renault Z-Fluence araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 225.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 04.04.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

46DJ467 Plakalı , 2014 Model , RENAULT Marka , Z Tipli , K9KN837D157466 Motor No'lu , VF1LZBL0E51235150 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Yarı otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Gri , 46-DJ-467 PLAKALI, renault otomobil, Z-Fluence, 2014 model, Gri (platin), VF1LZBL0E51235150 Şasi nolu, yarı otomatik, anahtar yok.Motorin/dizel, ve lastik ölçüleri 205/60R16 dır. Aracın motor kısmında yapılan gözle kontrollerde; motor ve görülebilir motor bileşenlerinin yerinde montajlı olduğu görülmüştür.



İlana gitmek için tıklayın