2014 model FIAT marka Linea Active Plus 1.3 Multijet model otomobil icradan satılıktır! İcradan satılık otomobil ilanları

T.C. İznik İcra Dairesi tarafından satışa sunulan Fiat Linea marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 75.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 06.04.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

16AJK202 Plakalı , 2014 Model , FIAT Marka , NM432300006637094 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Sarı , Fiat Linea Active Plus 1.3 Multijet 95 E5, Tespite konu araçta SBM sistemine trafik, kasko poliçesinden kısmi hasar kaydına rastlanılmamıştır. Ağır hasar kaydı bulunmamaktadır.



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