Otomobil almak isteyenler dikkat: Ucuza geliyor... 2008 model BMW marka araç icradan satılığa çıkartıldı

T.C. Elmadağ İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2008 model BMW marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 25.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 29.03.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

07HCU70 Plakalı , 2008 Model , BMW Marka , 520 D Tipli , 83846702 Motor No'lu , WBANX31048CW80140 Şasi No'lu , Rengi Gri , marka ve modelde anahtar yok ruhsat yok çalışmaz vaziyettedir. Araçta bir çok parça eksik olup yapılan tespitte; aracın 4 adet lastiğini iyi durumda olup, kapı iç döşemeleri, orta-ön iç konsol, Ön göğüs konsolunun araçta bulunmamaktadır. Araç motoru, otomatik şanzıman far beyinleri, dış aydınlatma ünitesi, arka yolcu koltuğu, motor kontrol ünitesi, vites-clima kontrol ünitesi, havalandırma tesisatı vs. ekipmanları araç üzerinde bulunmamaktır (sökülmüş). SMB üzerinden yapılan sorguda aracın farklı tarihlerde 9 adet hasar kaydının bulunup, aracın elektronik aksamları çalıştırılamadığından araç kıymetini etkileyebilecek km durumu tespit edilememiştir.



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