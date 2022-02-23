2. el araç alacak herkesi ilgilendiriyor: Piyasadaki 4 araçtan 1’i ağır hasarlı!

Pandemide çip krizi ve döviz fiyatlarındaki yükselişin ikinci el otomotiv piyasasında arz-talep dengesini sarstığını ve ağır hasarlı araçların piyasadaki ağırlığının sürdüğünü belirten sektör temsilcisi Emre Öztürk, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "İkinci elde geçtiğimiz yılın kasım ayında yüzde 50'ye varan fiyat yükselişleri yaşanmasına rağmen, satışlar yüzde 78,4'lük artışla 814 bin gibi rekor bir seviyede gerçekleşti. Satışlar aralıkta ÖTV indirimi ve kredi faiz oranlarındaki düşüş beklentisiyle yüzde 24,8 azalırken, fiyatlarda da yüzde 15'e varan gerileme yaşandı. Talepteki gerileme 2022'de sürse de piyasadaki ağır hasarlı araçların ağırlığı, TSE belgeli ekspertiz hizmetini daha da kritik hale getirdi" dedi.

"KÖKLÜ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?"

Emre Öztürk, BDDK tarafından taşıt kredisi kullanım koşullarında yapılan yeni güncellemelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Uzun süredir beklenen güncelleme, piyasadaki belirsizlik ortamını ortadan kaldırarak ikinci el otomotiv pazarında satışları artıracaktır. Taşıt kredi faizlerinin düşeceğine dair düzenlemeleri uzun süredir bekliyorduk. Güncel faiz oranları piyasa tarafından makul karşılansa da bekleyiş döneminin uzun olması köklü bir değişiklik yapılabilir mi sorusunu da akıllara getiriyor."