2014 model FIAT linea 323 icradan satılığa çıkarıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

Kahramanmaraş İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model fiat linea 323 marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 134.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 23.03.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

46-BC-057 PLAKALI, fiat otomobil, 323- linea, 2014 model beyaz, NM432300006642146 şasi nolu, manuel vites, benzin+LPG, Anahtar yok. ruhsat yok. Aracın motor kısmında yapılan gözle kontrollerde; motor ve görülebilir motor bileşenlerinin yerinde montajlı olduğu, motorun aşırı derece tozlu ve kirli olduğu görülmüştür. Motor ve şanzıman üzerinde kılcal yağ kaçakları/terlemeleri izleri mevcuttur. Aracın aküsü üzerindedir. Aracın motor, motor bileşenleri ve yürür aksamı görünümü % 75-80 düzeydedir. Aracın motoru çalıştırılmamış, motor kısmında genel olarak sadece göz kontrolleri yapılmıştır. Aracın sel hasarı hasar kaydı mevcuttur.Aracın koltuk döşemeleri lekeli/kirli durumdadır. Aracın koltuk döşemeleri, genel iç durumu, plastik aksamları vb. % 80-85 iyi durumdadır. Aracın radyo/cd çaları üzerindedir. Aracın koltuk, taban, tavan ve kapı döşemeleri% 80-85 durumdadır. Aracın dış kaportasında yer yer kılcal çizikler/taş izleri bulunmaktadır. Aracın arka bagaj kapağı ve arka tamponu hasarlı/darbeli haldedir. Aracın dış kaporta genel görünümü % 75 durumdadır. 21.10.2021 Carpma --- 07.04.2021 ERP-Carpma 1.903,71TL 13.06.2018 ERP-Sel, Su Baskını (Ağır Hasarlı) 30.571,41 TL-- 07.08.2015 ERP-Carpma 1.68685TL- ARAÇ İstasyon Mh. Gazi M. Kemal Blv. No:7/2A Dulkadiroğlu adresindeki Özgüven Yediemin Otoparkında bulunmakta olup katılımcılar bu adresten görebilecektir.

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