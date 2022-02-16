Kantara hangi araçlar girer 2022? Hafif ticari araçlara kantar zorunluluğu geldi mi? KGM açıklaması geldi…

Ülke genelinde binlerce araç sahibinin en merak ettiği sorulardan biri Hafif ticari araçlara kantar zorunluluğu geldi mi oluyor ve gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hem kendi ticari aracının kantara dahil olup olmadığını öğrenmek isteyenler hem de otomobil sektörünü yakından takip edenler Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yayınlanan açıklamanın detaylarını merak etmeye başladı. Peki kantara hangi araçlar girer 2022? İşte ayrıntılar...