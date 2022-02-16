Hafif ticari araçlara kantar zorunluluğu geldi mi? Kantara hangi araçlar girer 2022? KGM açıklaması geldi…

"Bilindiği üzere 01.01.2017 tarihinden itibaren ağırlık kontrol denetimi Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Hafif ticari araç niteliğindeki fabrika çıkışı kapalı kasa şeklinde yolcu ve yük taşımaya uygun olarak imal edilerek kamyonet, panel van, van tipi, kombi araçlar vb. adlarla piyasaya arz edilen hafif tonajlı araçların dış görünümleri aynı olmasına rağmen bir kısmının otomobil, bir kısmının kamyonet olarak tescil edilmesi sebebiyle denetim istasyonlarında kontrole alınmadan ayrım yapılması mümkün olamamaktadır. Bu durum ağırlık kontrollerinde yoğunluk yaşanmasına sebebiyet vermektedir.

Toplam 16 Bölge Müdürlüğümüzde 99 adet Karayolları Denetim İstasyonunda yapılan ağırlık kontrolleri sırasında, birçok istasyonda yoğunluk yaşanması sonucunda şikayetler oluşmuş durumdadır.