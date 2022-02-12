2016 model Ford marka araç icradan satılıktır (İcradan ucuza otomobil)

T.C. Adana 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Ford marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 75.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 15.03.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

01GS457 Plakalı , 2006 Model , FORD Marka , 5G31643 Motor No'lu , WF04XXWPD45G31643 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Mavi , Araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmış olup bilirkişi aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.

Araç otoparkta olupön ve arka plakaları araç üzerindedir. Kontak/yedek anahtar, ruhsat, ve kıymetli eşya bulunmadığı görülmüştür. Araç aküsü ve kontak anahtarının olmaması sebebi ile çalıştırılamamış ve km bilgisi kontrol edilememiştir. Araç sürücü dahil 5 koltukludur. Aracın stepnesi bulunmakta olup bijon anahtarı ve krikosu bulunmamaktadır.

- Muhtelif yerlerinde boya, çizik, göçük ve darbeler bulunmakta olup boya solukları bulunmaktadır. Ayrıca ön panjur ve arka camının kırık olduğu görülmüştür.

-RD/CD çalar teyp olmadığı ve klimalı olduğu, koltuk emniyet kemerlerinin bulunduğu,

- Tüm lastikleri ve döşemeleri yıpranmış, tüm camların elektrikli olduğu tespit edilmiştir.

- Motor, şanzıman, elektrik donanımı, ön göğüsteki gösterge ve kumanda panelleri, döşemeler ve diğer mekanik aksamı üzerinde montajlı olup orijinal yapısı korunmaktadır.

- Yapılan tramer sorgulaması sonucu aracın ağır hasar ve pert kaydı bulunmamakta olup 3 adet hasar dosyası bulunmaktadır.

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