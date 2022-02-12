2012 Model Skoda Octavia 1.6 CR TDI Tipli araç icradan satılığa çıkartıldı (İcradan satılık otomobil)

T.C. Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 Model Skoda Octavia araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 250.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 09.03.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

38SA354 Plakalı, 2012 Model, SKODA Marka, OCTAVIA AMB OPTIMAL 1.6 CR TDI Tipli, CAYP95733 Motor No'lu , TMBCT21Z5D2066146 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Kırmızı , Aracın boyasında muhtelif küçük çizikler olduğu ve kaportasında muhtelif küçük ezikler ve çizikler olduğu tespit edilmiştir. Aracın kontak anahtarının olduğu ve ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir. Aracın motor numarası görülememiştir. Aracın motorunda ve görülemeyen kısımlarında başka bir eksik veya hasar olup olmadığı bilinmemektedir.



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