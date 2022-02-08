2013 model Peugeot 508 Access 1.6 HDI araba icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model Peugeot 508 Access 1.6 HDI araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 240.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 08.03.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 09EM689 Plakalı , 2013 Model , PEUGEOT Marka , 508 ACCESS 1.6 HDI 115 HP AUT Tipli , 10JBFT0043806 Motor No'lu , VF38D9HD8DL053260 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Yarı otomatik , Rengi Beyaz , Araç 162.168 km'de, kontak anahtarı mevcut, ruhsatı bulunmamaktadır. Koltuk döşemeleri temiz, radyo, geri park sensörü mevcut, araç içerisi genel olarak iyi durumda, lastikler iyi durumda, ön tampon sağ köşesendi boya atağı sol köşede sürtme, arka tamponda boya çatlakları mecut, kaporda genelinde muhtelif küçük çizikler, ön ve arka tamponda küçük boya atıkları çizikler mevcut, araç çalışır durumda olup, motor aksamı duyu ve göz kontrolünde normal olduğu tespit edilmiştir. Araç Talatpaşa Mah. 621 sokak Kocsinan/Kayseri adresinde Karen Yediemin Otoparkında bulunmakta olup, ilgililer yediemin yetkililerinden talep ederek aracı görebileceklerdir. Araç ayrıca satış günü satış mahalline getirtilmeyecektir.



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