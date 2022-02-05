Otomobil alacaklara fırsat: 2012 model Citroen C5 icradan satılıktır

T.C. Mersin 2. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Citroen C5 araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 230.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 25.02.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



59 ACD 410 Plakalı , 2012 Model , CITROEN Marka , C5 III EXEC. 1.6 E-HDİ Tipli , 10JBEG0017634 Motor No'lu , VF7RD9HD8CL534252 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 86HP , Motor Hacmi 1560cm3 , Rengi Beyaz , Araç üzerinde yapılan detaylı kontrollerde; ruhsatının olmadığı, anahtarının mevcut olduğu, aküsünün bitik olduğu, çalışmadığı, km. göstergesinde 245.668 km de olduğu tespit Edildi. Aracın dış kısmı kaportasında muhtelif çizikler, sağ ön çamurlukta paslanma, ön tamponda ve sağ ayna kapağında sürtme, sol ön çamurlukta ezik, sol arka çamurluk ve sol marşbiyel de sürtme ve ezik olduğu tespit edilmiştir.



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