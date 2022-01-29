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    • Otomobil
    • 29.01.2022 08:38
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    • 29.01.2022 08:38
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    Otomobil alacaklara fırsat: 2012 model Fiat Linea 1.3 Multijet 95 H icradan satılıktır

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında yer alan 2012 model Fiat Linea 1.3 Multijet 95 H fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Otomobil alacaklar dikkat! Ucuza geliyor...

    T.C. Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Fiat Linea araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 90.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 01.03.2022 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    38E2223 Plakalı, Fıat marka, Linea 1.3 Multıjet 95 H Tip, 2012 Model, Beyaz renk, Manuel vites, Dizel yakıtlı, 338.565-KM. de olan, 199B10004859488 Motor, NM432300003199591 Şasi nolu otomobil. Anahtar var ruhsat yoktur. Koltuk döşemeleri kirli, lekeliDİR. Stepne lastiği, radyo mevcut. Camlar film kaplı, araç içerisi genel olarak iyi görünümlüdür. Lastikler iyi durumda olup, sağ ön lastik havası iniktir. Sol ön çamurlukta rütuş boya mevcuttur. Ön tampon sağ köşesi hafif çıkık durumdadır. Kaporta genelinde muhtelif küçük çizikler, özellikle kapı ve çamurluk kenarlarında küçük boya atıkları mevcuttur. Araç çalışır durumda olup, motor aksamı duyu ve göz kontrolünün iyi olduğu ve motorun temizlik istediği görülmüştür.

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    Haberler Otomobil Otomobil alacaklara fırsat: 2012 model Fiat Linea 1.3 Multijet 95 H icradan satılıktır
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