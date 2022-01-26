Renault Kwid özellikleri nelerdir? Renault Kwid fiyatı ne kadar? Renault Kwid Türkiye'de ne zaman satılacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Ülkemize daha gelmeden oldukça dikkat çeken ve fiyatının uygun olduğu iddiaları ile daha çok meraklandıran Renault Kwid hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.
RENAULT KWID TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATILACAK?
Teknolojioku'dan Mustafa Yılmaz'ın haberine göre, otomobil fiyatlarının artması, üreticilerin de farklı formüller üzerinde çalışmalarına zemin hazırladı. Söylentiler doğruysa Renault'un en ucuz modeli Kwid Türkiye'ye gelecek.
RENAULT KWID ÖZELLİKLERİ NELER?
Sızdırılan bazı bilgilere göre Renault, Hindistan için ürettiği Kwid modelinin pazar ağını genişletmeyi düşünüyor.
Kwid Renault'un en ucuz modellerinden biri olma özelliğine sahip. B SUV tarzında bir otomobil olan Kwid'in en boş versiyonu Hindistan'da vergiler dahil yaklaşık olarak 70 bin TL'ye satılıyor.
0.8 Litrelik motorla gelen Kwid, hayli hoş bir dış görünüme sahip. 50 beygirlik motoruyla tatmin edici bir performans sunan modelde 5 ileri vites yer alıyor.
İddialara göre Renault bu ucuz otomobili, otomobil fiyatlarının yüksek olduğu ülkelere getirmek için kolları sıvamış durumda.