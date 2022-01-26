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    • Otomobil
    • 26.01.2022 14:52
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    • 26.01.2022 14:57
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    Renault Kwid özellikleri nelerdir? Renault Kwid fiyatı ne kadar? Renault Kwid Türkiye’de ne zaman satılacak?

    Renault Kwid özellikleri nelerdir? Araba almanın hayalini kuran vatandaşlar mevcut satışa sunulan ürünlerin yanı sıra Türkiye’ye yeni gelecek olan modelleri de yakından takip ediyor. Son zamanların popüleri Renault Kwid’in Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağının yanı sıra fiyatı da oldukça merak ediliyor. B SUV tarzındaki araç özellikle geniş ailelere hitap ediyor. Renault’un Hindistan için ürettiği Kwid modelinin ülkemize geleceği tarih ve diğer tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Renault Kwid özellikleri nelerdir?

    Renault Kwid özellikleri nelerdir? Renault Kwid fiyatı ne kadar? Renault Kwid Türkiye'de ne zaman satılacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Ülkemize daha gelmeden oldukça dikkat çeken ve fiyatının uygun olduğu iddiaları ile daha çok meraklandıran Renault Kwid hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

    RENAULT KWID TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATILACAK?

    Teknolojioku'dan Mustafa Yılmaz'ın haberine göre, otomobil fiyatlarının artması, üreticilerin de farklı formüller üzerinde çalışmalarına zemin hazırladı. Söylentiler doğruysa Renault'un en ucuz modeli Kwid Türkiye'ye gelecek.

    RENAULT KWID ÖZELLİKLERİ NELER?

    Sızdırılan bazı bilgilere göre Renault, Hindistan için ürettiği Kwid modelinin pazar ağını genişletmeyi düşünüyor.

    Kwid Renault'un en ucuz modellerinden biri olma özelliğine sahip. B SUV tarzında bir otomobil olan Kwid'in en boş versiyonu Hindistan'da vergiler dahil yaklaşık olarak 70 bin TL'ye satılıyor.

    0.8 Litrelik motorla gelen Kwid, hayli hoş bir dış görünüme sahip. 50 beygirlik motoruyla tatmin edici bir performans sunan modelde 5 ileri vites yer alıyor.

    İddialara göre Renault bu ucuz otomobili, otomobil fiyatlarının yüksek olduğu ülkelere getirmek için kolları sıvamış durumda.

        RENAULT KWID NE KADAR?

        Doğal olarak bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Manuel vites seçeneğinin en boş versiyonu az önce de belirttiğimiz üzere 70 bin TL civarında bir fiyata denk geliyor.

        Eğer işin içerisine vergileri de katarsak otomobilin fiyatı 100 bin TL ile 120 bin TL arasında olabilir. Otomobilin Hindistan'daki vergiler dahil fiyatı 70 bin TL'ye denk düşüyor.

        Dolayısıyla ham fiyatının biraz daha ucuz olacağı düşünülüyor. Aracının Türkiye pazarını gireceği iddia ediliyor. Ancak konuyla ilgili Renault cephesinden bir açıklama yapılmadı.
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