1998 model Honda Civic 1.4 icradan satılığa çıkartıldı | İcradan satılık otomobil ilanları

T.C. Ankara Satış Memurluğu tarafından satışa sunulan 1998 model Honda Civic 1.4 araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 65.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.02.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

06 BA 030 Plakalı , 1998 Model , HONDA Marka , CIVIC SEDAN 1.4 OTM Tipli, D14A41232240 Motor No'lu , NLAEL4620WW100257 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 90HP, Motor Hacmi 1396cm3 , Rengi Gri (Gümüş) , 4 Kapılı, 4+1 koltuk sayısı, güç 90 HP. Sedan Kasa Tipli, Cinsi Otomobil olan aracın anahtar ve ruhsatının mevcut olduğu,kaportasının bir çok yerinde boya ve vernik yanmasının meydana geldiği, tamponlarda sürtme izi ve çiziklerin mevcut olduğu, sol arka çamurluk üzerinde belirgin çiziklerin mevcut olduğu, lastiklerin inik vaziyette olduğu, aracın içerisinin iyi durumda olduğu, eksik parçanın olmadığı, aracın uzun süre hareketsiz olarak park halinde kaldığı hususu dikkate alındığında motorun uzun süre çalıştırılmaması sebebiyle motor ve şanzımanın ağır bakım gerektirebileceği, aracın 204.873 km de olduğu,bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

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