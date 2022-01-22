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    • Otomobil
    • 22.01.2022 08:26
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    • 22.01.2022 08:26
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    2017 model Fiat Egea marka otomobil icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında yer alan 2017 model Fiat Egea marka araç fiyatıyla dikkat çekiyor.

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    T.C. Giresun İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Fiat Egea araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 248.500 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 07.03.2022 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    28EG771 Plakalı , 2017 Model , FIAT Marka , 356 Tipli , 552603848117113 Motor No'lu , NM435600006H40627 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi Önden çekiş , Rengi Beyaz , Aracın kilometre bilgisi 133.069 km olarak tespit edilmiştir. Anahtar mevcuttur, araç çalışmaktadır, ruhsat bulunmaktadır. Aracın sol arka kısımdan kazalı olduğu anlaşılmaktadır.

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    Haberler Otomobil 2017 model Fiat Egea marka otomobil icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)
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