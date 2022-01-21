Gaziantep'te 2017 model otomatik vites 1.6 TDI Comfortline Passat icradan satılıktır

T.C. Gaziantep İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model otomatik vites 1.6 TDI Comfortline Passat araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 280.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 01.03.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 34LZ2535 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , 3C -1.6 TDİ COMFORTLİNE Tipli , DCX380672 Motor No'lu , WVWZZZ3CZHE133750 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri ,PASSAT 1.6 TDICOMFORTLINE 120 R-LINE DSG,dizel yakıtlı, anahtarının olmadığı, ruhsatının olmadığı, lastiklerinin diş derinliğinin ön:5m, arka:6mm olduğu aracın anahtarı olmadığı için çalışır durumda olup olmadığının bilinmediği, kilometresinin belli olmadığı, aracın kaputunun açılamadığı, aracın motoruna ait bazı parçaların (görüldüğü kadarı ile turbo hortumu, radyatör hortumu gibi) aracın içine konulmuş olduğu, aracın ön panjurunun sağ tarafında kırık bulunduğu, ön ve arka park sensörlerinin bulunduğu, ön tamponun sağ ön kısmının yerinden çıkmış olduğu,sol arka çamurlukta ezikler olduğu, arka tampondaki çeki demiri boşluğunun kırık olduğu, sağ arka stop lambasında ufak bir kırık olduğu, kaputta birkaç tane nokta şeklinde ezik bulunduğu, ön camda nokta şeklinde bir çatlak olduğu, aracın ciddi bir bakıma ihtiyacı olduğu, muhtelif eziklerin ve çiziklerin olduğu tespit edilmiştir.



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