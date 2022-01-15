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    • Otomobil
    • 15.01.2022 08:36
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    • 15.01.2022 08:36
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    2007 model Bmw 316i icradan satılığa çıkartıldı (İcradan satılık otomobil ilanları)

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında yer alan 2007 model Bmw 316i araç fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Lüks araç fiyatıyla şaşırttı!

    T.C. Mersin 6. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2007 model Bmw 316i araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 160.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 10.03.2022 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 34ZK9399 Plakalı , 2007 Model , BMW Marka , 316 İ SEDAN Tipli , B087H979 Motor No'lu , WBAVA11027K017207 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Motor Hacmi 1596cm3 , Rengi Siyah , Araç üzerinde yapılan detaylı kontrollerde; ruhsatının ve anahtarının mevcut olduğu, çalıştırılarak göstergesinde km. nin 435.430 km de olduğu tespit edildi.

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    Haberler Otomobil 2007 model Bmw 316i icradan satılığa çıkartıldı (İcradan satılık otomobil ilanları)
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