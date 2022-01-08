2018 model Dacia Stepway 1.5 dci araç mahkemeden satılıktır (İcradan satılık otomobiller)

Denizli 4. Satış Memurluğu tarafından satışa sunulan 2018 model Dacia Stepway 1.5 dci araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 270.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 15.02.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



20ZC626 Plakalı , 2018 Model , DACIA Marka , STEPWAY 1.5.DCİ 90 BG EASY-R Tipli , K9KE626D260533 Motor, UU15SDKJM60683905 Şasi Numaralı, Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 66HP , Gri Renkli, Kıymet Takdir tarihinde 8799 Km.'de, araç km. sinin orjinal olduğu, görsel uyarı ve herhangi bir arıza ışığının yanmadığı, aracın koltuklarında ve iç döşemelerinde yıpranma ve hasar bulunmadığı, görsel anlamda herhangi bir hasarının bulunmadığı, kaporta ve boya yüzeyinde yıkama ve boya koruma yapılarak temizlenecek reçine, toz, yaprak yapışma izleri ve kılcal çiziklerin bulunduğu, herhangi bir hasarlı parçasının olmadığı, tramer sorgusunda çarpmaya bağlı, 14.09.2020 tarihli 900 TL'lik bir adet hasar kaydının bulunduğu, motor ve elektronik aksam arıza taramasında herhangi bir arızasının olmadığı tespit edilmiştir.

İlana gitmek için tıklayın