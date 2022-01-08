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    • Otomobil
    • 08.01.2022 10:50
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    • 08.01.2022 10:50
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    2010 model Insignia 1.6 180 Hp Cosmo araç icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında yer alan 2010 model Insignia 1.6 180 Hp Cosmo araç fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Bu ilanı okumadan araç almayın

    Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2010 model Insignia 1.6 180 Hp Cosmo araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 160.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 09.02.2022 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    38SV696 Plakalı , 2010 Model , OPEL Marka , A16LET20NY3553 Motor No'lu , W0LGT8GB3A1037436 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 38SV696 Plakalı 2010 model INSIGNIA1.6 180 HP COSMO DVD tipli aracın Kontak anahtarı ve ruhsatın bulunmadığı ,Kapılar kilitli, koltuk döşemeleri temiz radyo, ileri -geri park sensörü mevcut , araç içerisi bakımlı ve iyi durumda , ( camdan görüldüğü kadarıyla ) Lastikler iyi durumda.

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    Haberler Otomobil 2010 model Insignia 1.6 180 Hp Cosmo araç icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)
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