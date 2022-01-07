2017 model Volkswagen marka araç icradan satışa çıktı

İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Volkswagen araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 155.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 27.01.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34sl7551 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , CZC647363 Motor No'lu , WVWZZZ16ZHM025531 Şasi No'lu hususi otomobil , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , araçta gözle görülür belirgin bir hasar yoktur.kullanımdan dolayı kaporta ve boya aksamında muhtelif çizikler mevcuttur. aracın anahtarı olmadığından aracın motor ve mekanik aksamında elektrik ve elektronik aksamında inceleme yapılamamıştır. aracın iç aksamı gözle görüldüğü kadarıyla sorunsuz ve eksiksizdir. aracın anahtarı olmadığından detaylı inceleme yapılamamıştır.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın