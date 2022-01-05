Polis, müşteri kılığında bayilere girdi! "Sıfır araç yok" diyen stokçu otomobil bayileri fena yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Aralık 2021'de, firmalardan yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen kişiler hakkında re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'sahtecilik', 'dolandırıcılık' ve 'ihtikar ve fiyatları etkileme' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 araç bayisinde inceleme yapıldı.
POLİS MÜŞTERİ KILIĞINA GİRDİ
Müşteri gibi araç bayisine giden polis ekipleri, sıfır araç talebinde bulundu. Firma yetkilileri, otomotiv sektöründeki çip krizi ve ham madde tedarikinde yaşanan sorunları gerekçe göstererek stoklarında araç olmadığını söyledi.
Bazı bayiler ise iç aksesuar donanımı ve kaportalarına seramik koruyucu çekileceği gerekçesiyle stoklarındaki araçların satışa hazır olmadığını ifade etti.