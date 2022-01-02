Batman İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2008 model Peugeot araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 96.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 01.02.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

20ED625 Plakalı , 2008 Model , PEUGEOT Marka , WC8HZC Tipli , 10FDAG2026893 Motor No'lu , VF3WC8HZC34151022 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Motor Gücü 68HP , Motor Hacmi 1398cm3 , Rengi Beyaz , Araç üzerinde tespit edilen hususlar:

1-Araç Ruhsatı var, kontak yok, araç çalıştırılamadı,

2-Tekerlek jantları alüminyum-çelik alaşım, lastikler orta derecede yıpranmış,

3-Araç içi konsol, döşemeler ve koltuklar kullanılabilir durumda, koltuklar kirli,

4-Hava Yastığı (Air-bag) formatları düzgün,

5-Motor ve şanzıman aksamında muhtelif yağ kaçakları var, bakım gerek,

6-Elektrik Estelasyonu kullanılabilir durumda, bakım gerek,

7-Far camları rengi solmuş, silik renkli. Far camları parlatılacak veya yenisi değişecek.

8-Sinyal ve stop lambaları sağlam, kullanılabilir durumda,

9-Araç kaporta aksamı düzgün, boyası kullanılabilir iyi durumda,

10-Kaporta aksamında muhtelif boya çizikleri mevcut.

11-Arka bagaj kapağında kısmi boya atmaları mevcut,

12-Ön tamponda kısmi darbe ve sürtme izleri var, tampon bağlantı kulakları kopmuş,

Araç takyidat şase bilgisi ile, araç üzerindeki şase numaraları birbirini doğrulamaktadır. Tespit edilmesi istenilen aracın, bu araç olduğu belirlenmiştir.

''TRAMER-Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi(SBM)''nden yapılan sorgulamada, aracın 3

adet kazaya karışmış olduğu, kaza tarihlerinin;

1-20/02/2019 tarihinde Çarpma şeklinde kazaya karıştığı,

2-05/05/2014 tarihinde Araç dışında sabit cisme çarpma(569TL),

3-06/09/2008 tarihinde Çarpma şeklinde kazaya karıştığı belirlenmiştir(1500TL).

Araç üzerinde boya kalınlık testi yapılmıştır. Yapılan tespitte; sağ arka çamurluk aksamının sonradan boyanmış olduğu tespit edilmiştir. Düzgün görünümlü bir araçtır.

Mekanik, elektrik ve kaporta aksamı olarak genel anlamda değerlendirildiğinde;

ARAÇ BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMADIĞI, araç kaporta aksamı formatının düzgün olduğu, boyasının iyi durumda olduğu belirlenmiştir. Araç ön tamponun darbeli olması, araç bütünlüğünü bozacak nitelikte değildir.

Motor aksamında muhtelif yağ kaçakları vardır. Satıştan sonra araca kısmi bakım yapılması gerekmektedir.

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