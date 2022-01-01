2015 Model FIAT marka araç icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. Batman Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 Model FIAT marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 130.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 31.01.2022 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 01adh739 Plakalı, 2015 Model, FIAT Marka, linea FL 1.3 MJET 323 TİPİ Tipli, 199B10005741448 Motor No'lu, NM432300006A47303 Şasi No'lu, Rengi Beyaz, Araç otomobil vasfındadır. Anahtarı vardır.162.116 km. dedir. Çalışır durumdadır. Manuel vites, dizel motordur. Aracın ön tampon muhtelif yerlerde çizik ve boya dökülmesi vardır. Yapılan sorguda aracın 7 adet kazaya karıştIğı belirtilmiştir.



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