2017 model Fiat Egea icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. Mersin 4. Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Fiat Egea model otomobil otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 165.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 07.02.2022 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



34LT3838 Plakalı , 2017 Model , FIAT Marka , 356 - EGEA EASY 1.3 MJ. SEDAN Tipli , 199B10006528758 Motor No'lu , NM435600006H40775 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Aracın ön ve arka plakalarının sökülmüş olup araç içinde olduğu, kontak anahtarının mevcut olduğu, ancak ruhsatının olmadığı, camların tamamının sağlam,lastiklerin % 60 oranında kullanılabilir durumda olduğu, jantlarının normal demir jantlı , stepne, kriko ve bijon sökme anahtarları görülemedi, iç döşemeleri,ön göğüs ve eklenti aksamlarının normal olduğu, km si 96886 km de olduğu, araç 5 vitesli manuel şanzımanlı olduğu, motoru elektrik akımının zayıf olmasından dolayı çalıştırılamadığı, motor mekanik ve elektrik aksamlarında görsel olarak herhangi bir eksikliğinin görülemediği, aracın etrafında muhtelifgöçük ve çiziklerin mevcut olduğu, ayrıca SBM (1/2) Sayin Ilgili, Kayitlarimiza göre ***0775 sasi nolu TOFAS-FIAT EGEA SEDAN EASY 1.3 M.JET 95 E5+ markali arac 2 adet kazaya karismistir. KZ 1: 20/02/2019 ERP-Carpma 1110 TL KZ 2: 10/02/2019 ERP-Carpisma 1415 TL aracın tramer kayıtlarına geçmiş hasarı tespit edilememiştir, aracın genel durumunun normal olduğu bilirkişi marifetiyle tespit edildi.



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