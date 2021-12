Yerli otomobil TOGG'un fabrikasından heyecanlandıran haber! Montaj tamamlandı

'AĞAÇ KÖKÜ GİBİ SALKIM SAÇAK YERİN ALTINA İNDİK'

Marmara Bölgesi'nin deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Karakaş, tesisin zeminini güçlendirmek için 6 ay çalıştıklarını belirterek, "Uzun bir süre yüzeyde bir şey görülmedi. 'TOGG çalışıyor mu?' soruları gelmişti. Çalışıyorduk ama yerin altında çalışıyorduk. Ülkemiz deprem bölgesi. Özellikle Marmara Bölgesi'nde önemli fay hatları var. Zeminin güçlendirilmesi için biz 6 ay kadar, yeri delerek, 1,5 metre çapında 15-20 metre derinliğinde zemin güçlendirme kolonu yerleştirdik. Ağaç kökü gibi salkım saçak yerin altına iniyoruz. 44 bin adet yerleştirdik. Bu metal kazıl çakma yöntemi değil, yeni bir teknoloji. Bunun için kullandığımız çimento, bin 500 metrekare taban alanında 50 katlı gökdelenlerden 67 tane düşünebilirsiniz. Şu an zemini güçlendirmek için kullanıldı. Biz kendi kayamızı o anlamda kendimiz yaptık" diye konuşmuştu.

'FİKRİ MÜLKİYET BİZİ ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ KILAR'

Yerli otomobilin fikri mülkiyetinin Türkiye'yi özgür kılacağını söyleyen Karakaş, şöyle devam etmişti: "Aracımızla ilgili yüzde 51'lik yerlilik sözümüz var. Tesisimizde de her türlü hizmetimizde, her türlü çalışmamızda ülkemizin yetkinliklerini, becerilerini ve alt yapısını maksimize etmek üzere kullanıyoruz ve çalışıyoruz. Tedarikçiler seçimini tamamladıktan, mühendislik simülasyonları tamamlandıktan sonra iş ortaklarımızdan gelen ürünlerle beraber prototiplerin testlerini yapmaya başladık. Bu testlerin hepsi tamamen normlar çerçevesinde, dış dünyada profesyonel şirketlerde bu iş nasıl yapılıyorsa aynı o şekilde bu testleri teker teker hayata geçiriyoruz. İstanbul Park'ta Türkiye'de ürettiğimiz prototipimizle 100 kilometreyi 4,8 saniyede yakaladık. Bu bizim verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi. Özgünlük, yerlilik, millilik. Bir tasarımın ya da cihazın fikri mülkiyeti bizimse bu bizi özgür kılar, bağımsız kılar. Şu anlama geliyor; bir iş ortağını seçerken, bir tasarımı değiştirirken, birisine lisans verirken, bir şeyi bir yerde üretirken, ürettirirken, kimseye sormak izin almak zorunda değilsiniz. Bunu siz yapabilirsiniz, çünkü o yetkinlik sizde demek. O yüzden yüzde 100 fikri ve mülkiyetinin bizde olmasını çok önemsedik ve bu şekilde hareket ediyoruz. Adetsel bazda baktığımızda yüzde 75'i Türkiye'de, değerse bazda baktığımızda yüzde 51'i Türkiye'de üretiliyor. Henüz ülkemizde olmadığı için ithal etmek zorunda kaldığımız teknolojileri yavaş yavaş önem ve ihtiyaç derecesine göre, küresel rekabete fayda sağlayacak şekilde planlıyoruz ve hayata geçireceğiz."

'ŞARJ ALT YAPISI İÇİN ŞİRKET KURDUK'

Karakaş, yeni bir şirketin de müjdesini verdi. Yerli otomobil TOGG'un dolum istasyonuna destek olmak için şirket kurduklarını söyleyen Karakaş, "Yeterince hızlı bir şekilde hücresini, bataryasını, teknolojisini kendisi geliştiremeyen, sahibi olamayan şirketlerin ciddi bir sıkıntısı olacak. Avrupa yeterince hızlı bir şekilde hücre üretimi artıramazsa, bir kenara yazın, bugün çip krizi olduğu gibi hücre krizi de olacak. Biz de en son yönetim kurulumuzla beraber oturduk, şarj alt yapısında bizim de katkımız olması gerektiğini düşündük ve o anlamda da TOGG Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri A.Ş. adlı bir şirket kurarak hazırlıklarımıza başladık. Bu yeni bir bilgi. Nihayetinde bizim araçlarımızın pazara lansmanında ülkemizde, bir ucundan bir ucuna gitmek için ihtiyaç olan hızlı şarj alt yapısının oluşması için olan kararlılıkla biz de katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TOGG'da 469'u mühendis, 700 çalışanın bulunduğunu söyleyen Karakaş, kadın çalışan oranının ise yüzde 25 olduğunu belirtti. Karakaş, dahili hedeflerinin ise kadın istihdamında yüzde 30'un üzerine çıkmak olduğunu vurguladı.

'2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE SATIŞA BAŞLARIZ'

Sunumun ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Karakaş, 2023'ün ilk çeyreğinde yerli otomobil TOGG'un satışa sunulacağını ifade ederek, şöyle konuşmuştu:

"Seneye bu vakit buraya geldiğimizde buradaki tesisin seri üretim için süreçlerinin dondurulmuş olduğunu, bunun yanında orada üretilen araçlarla sertifikasyon testlerine üretim yapıldığının veya gönderildiğini görmüş olacağız. Hedefimiz kasımda bu işi tamamlamak. 10 Kasım'da tamamlamak için ağustosun başında bizim deneme üretimlerine başlamış olmamız lazım. Deneme üretimlerine ağustosun başında başlayabilmemiz için, haziranda buradaki tesisin, ekipmanın, alt yapısının kurulmuş olması lazım. Önce istasyonlar teker teker ve birleşerek devreye alınıyor. Haziranda da bu sürecin bu şekilde tamamlanabilmesi için buradaki binanın kaba inşaatının tamamlanması gerekiyor. Bunların hepsi planlandığı şekilde gidiyor. Bir gecikme bizim için şu an yok. Tahminimiz 2023'ün ilk çeyreğinde bu süreç tamamlanır. Biz de 2023'ün ilk çeyreğinde süreç tamamlandıktan sonra, akıllı cihazlarımızın lansmanına, satışına başlarız."