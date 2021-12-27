2012 Model Ford Focus marka otomobil icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. Muğla 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 Model Ford Focus marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 210 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 17.02.2022 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: Aracın06LG691 Plakalı , 2012 Model , FORD Marka , FOCUS III TXT 4K 1.6 I/FOCUS Tipli , BU47838 Motor No'lu , WF0MXXGCBMBU47838 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik, otomobil ve beyaz (buz) renkliolduğu görülmüştür. Aracın anahtarı yediemininden alınmış ve km bilgisi 135.241 olarak okunmuştur. Aracın aküsünün dolu olduğu anlaşılmış ancak çalıştırılmamıştır.



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