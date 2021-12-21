Son dakika: Yerli otomobil TOGG’dan logolu ilk görüntü

27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasıyla "YeniLig"e adım atan Togg, o günden bu yana önemli bir bilinirlik seviyesine ulaşan "Togg" ismini marka adı olarak kullanmaya karar vermesinin ardından, logo seçimini de yaptı.

Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada önemli markaların logolarını tasarlayan marka ajansı CGH'nin logo tasarımı en yüksek puanı alarak, Togg'un logosu olarak seçildi.