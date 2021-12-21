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    • Otomobil
    • 21.12.2021 10:10
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    • 21.12.2021 10:15
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    Son dakika: Yerli otomobil TOGG'dan logolu ilk görüntü

    Türkiye’nin küresel mobilite markası TOGG, "Yeniliğe Yolculuk" hedefinde marka isminin ardından logosunu da belirledi. TOGG logolu haliyle ilk kez gün yüzüne çıktı.

    Son dakika: Yerli otomobil TOGG’dan logolu ilk görüntü

    Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg, "Yeniliğe Yolculuk" hedefinde marka isminin ardından logosunu da belirledi.

    Son dakika: Yerli otomobil TOGG'dan logolu ilk görüntü

    Togg'dan yapılan açıklamaya göre, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, marka isminin ardından logosunu da seçti.

    27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasıyla "YeniLig"e adım atan Togg, o günden bu yana önemli bir bilinirlik seviyesine ulaşan "Togg" ismini marka adı olarak kullanmaya karar vermesinin ardından, logo seçimini de yaptı.

    Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada önemli markaların logolarını tasarlayan marka ajansı CGH'nin logo tasarımı en yüksek puanı alarak, Togg'un logosu olarak seçildi.

    Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı'nın bir araya gelmesini simgeliyor.

        Logo aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor. Logo için Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye'de gerekli tescil işlemleri başlatıldı.

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        Son dakika: Yerli otomobil TOGG’dan logolu ilk görüntü
        Haberler Otomobil Son dakika: Yerli otomobil TOGG'dan logolu ilk görüntü
            SON DAKİKA