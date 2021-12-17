Son dakika: Araç stokçularına geçit yok! Başsavcılıktan stokçulara soruşturma

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası vermişti.
DEVLET TAKİPTE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden aldıkları yeni araçları stoklayanlarla ilgili fiyat artışını etkiledikleri iddiasıyla resen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında araç bayilerinden ÖTV indirimi yapılan döneme ait gerçekleşen araç satışlarının proforma belgelerini talep edecek. Satılan araçların alıcılarının kimlik bilgileri, bu şahıslara ait noterler birliğinden vekaletname sorulacak.
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Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden bahse konu araçların kimler tarafından alındığı bilgileri temin edilecek. Bayiler tarafından şirketlere yapılan satışlarda düzenlenen faturaların temini ve ilgili şirket verilerinde bu alımdan dolayı ne kadar KDV indiriminin sağlandığı da araştırılacak.
ÖTV indirimi döneminde satılan araçların daha sonra bayi tarafından alınarak ikinci el pozisyonuna sokularak satışının yapılması ile devletin uğradığı ÖTV zararının tespiti ile devletin uğradığı zararlarla ilgili kurumlara (Ticaret İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü vb) çalışmaların yapılması sağlanacak.