Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 17.12.2021 11:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.12.2021 11:52
    ABONE OL

    Son dakika: Araç stokçularına geçit yok! Başsavcılıktan stokçulara soruşturma

    Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden aldıkları yeni araçları stoklayanlarla ilgili fiyat artışını etkiledikleri iddiasıyla resen soruşturma başlattı. Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınır olan 545 bin 550 lira ceza verdiğini bildirmişti.

    Araç stokçularına geçit yok! Başsavcılık...

    Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası vermişti.

    DEVLET TAKİPTE

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden aldıkları yeni araçları stoklayanlarla ilgili fiyat artışını etkiledikleri iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

    Soruşturma kapsamında araç bayilerinden ÖTV indirimi yapılan döneme ait gerçekleşen araç satışlarının proforma belgelerini talep edecek. Satılan araçların alıcılarının kimlik bilgileri, bu şahıslara ait noterler birliğinden vekaletname sorulacak.

    GEÇİT YOK

    Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden bahse konu araçların kimler tarafından alındığı bilgileri temin edilecek. Bayiler tarafından şirketlere yapılan satışlarda düzenlenen faturaların temini ve ilgili şirket verilerinde bu alımdan dolayı ne kadar KDV indiriminin sağlandığı da araştırılacak.

    ÖTV indirimi döneminde satılan araçların daha sonra bayi tarafından alınarak ikinci el pozisyonuna sokularak satışının yapılması ile devletin uğradığı ÖTV zararının tespiti ile devletin uğradığı zararlarla ilgili kurumlara (Ticaret İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü vb) çalışmaların yapılması sağlanacak.

        Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimallerin yakından takip edildiği aktarıldı.

        "Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınmakta ve Bakanlığımızca mevzuat çerçevesinde tüm imkanlar seferber edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun, İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdiği bildirildi.

        SON UYARIYI BAŞKAN YAPMIŞTI

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada stokçuluğa karşı yasal düzenleme yapılacağını ve cezai müeyyidelerin artırılacağını ifade etmişti.

            Erdoğan, "Tabi şu anda kimi ürünlerde görülen fiyat artışlarının bir sebebi küresel emtia fiyatlarının yükselişiyken, bir sebebi de maalesef piyasadaki açgözlü fırsatçılardır. Bu özellikle de stokçuluktan kaynaklanıyor. Şimdi bu bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz. Kimse yaptığı işle vatandaşımıza zulüm edemez. Vatandaşımıza yaptıkları bu zulümle, oradan kazandıklarıyla helal lokma yediklerini zannetmesinler. Fakir fukaranın hakkını gasp ediyorlar, bunu yiyorlar, buna fırsat vermeyeceğiz." demişti.

            KARABÜK'TE BAŞLADI
            Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, son zamanlarda sıfır kilometre otomobillerin bayilerde bulunamadığı, bayilerde olması gereken otomobillerin galericiler ve gayri resmi otomobil alım-satımı yapanlar tarafından toplanarak stoklandığı ve piyasada tekel oluşturulduğu, ardından bu otomobillerin bayi liste fiyatlarının çok üzerinde ilan sitelerinde satıldığı iddiaları üzerine, resen soruşturma başlattı.

            BAYİLER TEKEL OLUŞTURUP FİYATLARI ARTIRDI
            Raporda, araç fiyatlarındaki artışın enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların çok üzerinde olduğu, otomotiv distribütörleri derneğinin verilerine göre, 2021 yılı satış rakamları ile son 10 yılın satış rakamları karşılaştırıldığında fiyatlardaki artışın serbest piyasa ekonomisi gereğince arz talep ilişkisi ile açıklanamayacağı belirlendi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Aşkın şehri Konya her mevsim güzel
            Haberler Otomobil Son dakika: Araç stokçularına geçit yok! Başsavcılıktan stokçulara soruşturma
                SON DAKİKA