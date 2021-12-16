2013 Model Renault Clio icradan satılıktır (İcradan satılık ikinci el otomobil)

T.C. Kayseri cra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model Renault Clio marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 70 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 11.01.2022 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

25 GB 893 Plakalı, Renault Marka, Clio Tip, Gri (Platin) renk, 2013 Model, Manuel vites, Yakıt tipi benzin, 4+1 Koltuk, D4FD740F920355 Motor nolu, VF15R0G0H49164779 Şasi nolu, KM. bilinmeyen Otomobil. Aracın sağ ön çamurluğunda boya döküntüsü olduğu, ön kaputunda boya çatlağı ve kabarması olduğu, arka tamponunda boya çizikleri ve hafif boya dökülmesi olduğu, boya ve kaportasında muhtelif küçük ezikler, küçük çizikler olduğu görülmüştür. Anahtar var, ruhsat yoktur. Aracın motor numarası görülememiş olup, dosyadan yazılmıştır. Aracın görülemeyen kısımlarında başka bir eksik veya hasar olup olmadığı bilinememektedir.



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