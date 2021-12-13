‘Al-sat’çı frene bastı: Oto zamlandı kar marjı düştü

Otomobil fiyatları aralık başında yapılan zamlarla yüzde 12-30 arasında arttı. Fiyatlardaki yüksek artış sonrasında kâr marjları düşen 'Al-Sat'çılar bayilerden ayağını çekti. Yeni otomobil satın almaktan vazgeçen 'Al-Sat'çılar stoklarındaki otomobilleri elden çıkarmaya odaklandı.
YÜZDE 50 AZALDI
Bu nedenle showroom trafiği yüzde 50 azaldı. Showroom'ları ziyaret edenlerin ticaret için değil ihtiyacı için otomobil almak isteyenler olduğu dikkat çekti. 'Al-Sat'çılar bayiden liste fiyatıyla aldıkları otomobilleri ikinci elde 40-50 bin TL daha fazlasına satıyordu. Ekim ve kasımda yaşanan tedarik sorunu aralıkta da devam ediyor.
DOKTOR BİLE OTO SATIYOR
Piyasada otomobil bulunamıyor. Bu nedenle yılın en çok satışı yapılan aralıkta büyük hayal kırıklığı yaşanacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre aralıkta maksimum 60-65 bin adet satış gerçekleşecek. Oysa ki Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre 10 yıllık aralık satış ortalaması 93 bin adet. 2019 sonu itibarıyla yaşanan tedarik sorunu pandemi ve çip kriziyle birlikte büyüdü. Sıfır otomobil bulunamayınca ikinci elde fiyatlar yükseldi. Otomobil yatırımcı aracı oldu. Döviz, faiz ve altından fazla kazandırmaya başladı.