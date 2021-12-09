Çalışanlarla galericilerin araba tuzağı! Bayide olmayan arabaları 100 bin TL kar ile satıyorlar

Araç piyasasındaki fiyat artışların ardından vatandaşlardan ihbar yağdı. Piyasadaki stokçuluğa ve karaborsacılığa karşı büyük tepki gösteren vatandaşlar, özellikle online platformlarda ikinci el olarak satılan sıfır araçlara dikkat çekiyor.
Bayide 'yok' denilen sıfır araçlar, el altından alınıyor. Sonra da online satış platformlarında 'Sıfır km araç' başlığı ile satılıyor. Fiyatlar ise fırsatçılığın bu kadarına pes dedirtiyor. Sabah'ta yer alan habere göre, online sitelerde, 'sıfır kilometre araç' denilen otomobiller bayilerdeki fiyatların en az 50 bin ila 100 bin TL üzerinde satışa çıkarılıyor.
1.000 TL DAHİ İNDİRMEYİZ
Genellikle 0 ila 150 km bandında olan bu araçlar, bayiden alınır alınmaz galeri ya da otoparklara getiriliyor.