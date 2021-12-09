Çalışanlarla galericilerin araba tuzağı! Bayide olmayan arabaları 100 bin TL kar ile satıyorlar

BİR GÜNDE 19.500 TL ARTTI

İlanlarda galericilerin yanı sıra birçok vatandaşın da aracını sattığına şahit olduk. Toyota Yaris 1.0 Vision paket için aradığımız araç sahibi aracın fiyatının 273.500 TL'den satışta olduğunu en fazla 500 TL indirim yapabileceğini söyledi. Aynı aracın bayi liste fiyatının 222.600 TL olduğunu belirttiğimizde ise, "Piyasada fiyatlar yüksek. Ben de bunu baz alıyorum. Siz bilirsiniz. Talep yüksek, ben illa ki bu aracı satarım" yanıtını verdi. Bir gün önce aradığımız bu ilandaki aracın fiyatı, dün ise kurda çok ciddi bir hareket olmamasına rağmen bir günde 19.500 TL arttı.