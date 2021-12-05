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    • Otomobil
    • 05.12.2021 10:50
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    • 05.12.2021 10:50
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    Audi marka lüks otomobil icradan satışa çıktı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2010 model Audi marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    İcradan satılık lüks araç! Fiyatıyla ilgi çekiyor

    Gümüşhane İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2010 model Audi marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 260 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 12.01.2022 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    06RIV88 Plakalı , 2010 Model , AUDI Marka , CAS095630 Motor ve WAUZZZ4L7AD019268 Şasi Numaralı , Dizel ,Siyah renk otomobil. Aracın cam- ayna- lastikleri sağlam, lastikler deforme olmuş, iç döşemesi deforme olmuş, isletmesi yok, araç 230.288 km'de, akü- motor- şanzıman yerinde, araç çalışır durumda değil, muhtelif yerlerde çizikler mevcut, anahtar var.

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