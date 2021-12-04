2017 model Toyota marka otomobil icradan satılacak (İcradan satılık otomobil fiyatları)

T.C. Karasu İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Toyota marka araç fiyatıyla dikkat çekti. Araç için 256.500 TL muhammen bedeli belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 11.01.2022 olarak açıkladı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 54GB285 Plakalı , 2017 Model , TOYOTA Marka , AN1P (EU,N) Tipli , 2GD4365227 Motor No'lu , MR0BB3CDX00003623 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Çekiş Tipi AWD (Elektronik) , Motor Gücü 150HP , Motor Hacmi 2393cm3 , Rengi Turuncu , Araç Donanım Özellikleri: 4x4 , 54GB285 Plakalı Toyota HILUX Marka 2017 Model Turuncu(Metalik) renkli aracın anahtarı ve ruhsatı mevcuttur. Araç çalışır vaziyettedir. 97.618 Kmdir. Araç üzerindeki 4+1 Lastik diş deriliği Karayolları Trafik Yönetmeliğine uygundur. Aracın boya bakımına ihtiyacı yoktur. Aracın radyo ve kliması çalışır vaziyettedir. Aracın iç döşemesi ve koltukları bakımlı olup gizli ayıpları bilinmiyor.



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