2010 model Chevrolet Cruze icradan satılığa çıkartıldı! Satılık ikinci el otomobil ilanları

T.C. Uşak 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2010 model Chevrolet Cruze marka araç fiyatıyla dikkat çekti. Araç için 79.000 TL muhammen bedeli belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 11.01.2022 olarak açıkladı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 64EF400 Plakalı , 2010 Model , CHEVROLET Marka , KL1J Tipli , F16D4145085KA Motor No.lu , KL1JF69E9AK619062 Şasi No.lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Manuel , Rengi Siyah , Plakalar araç üzerinde takılı, anahtarı ve ruhsatı yok, Chevrolet Marka, Cruze LS Tipi, Sedan, Manuel Vites, Benzinli-LPG'li, anahtarı olmadığı için km. tespit edilememiş, koltuk döşemeleri kirli görünümlü, üzerinde yırtık, yanık, deformasyon ve sarkmaların olmadığı, motor, şanzıman ve yürür aksamlarının araç üzerinde olduğu, üzerindeki lastiklerinin kış lastiği olduğu ve %90 diş derinliğine sahip, kullanılabilir vaziyette yeni durumda, sol ön kapı camının yerinde sabit olmadığı, elle inip kalktığı, cam krikosu veya cam açma kolunun arızası olduğu, orijinal teybi üzerinde mevcut, emniyet kemerleri ile iç dikiş aynasının araç üzerinde olduğu, eksik parçasının olmadığı, sağ arka çamurluk alt kısmında, sağ ön çamurluk kısmında vuruk şeklinde, ön ve arka tampon kısımlarında sürtmeye bağlı hasarlar olduğu, sol ön kapı sol yan üst kısmında derin çizik ve çiziğin olduğu bölgede boya dökülmelerinin mevcut olduğu, tüm camları, sağ ve sol yan kapı aynaları, farları, fren lambalarının sağlam ve hasarsız olduğu bilirkişi tarafından tespit edilmiştir.



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