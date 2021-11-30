Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Uymayan sürücülere 846 lira ceza var

Otomobillerde kış lastiği fiyatlarının ebatlarına göre değişiklik gösteriyor. Türkiye'de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki kış lastikleri 400 ile 800 lira fiyat aralığında satışa sunuldu. Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 80-120 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 100-150 lira aralığında değişiyor.