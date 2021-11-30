2012 model Skoda marka araç icradan satılıktır (İcradan satılık ikinci el otomobil)

T.C. Mersin 4. Satış Memurluğu tarafından satışa sunulan 2012 model Skoda marka araç fiyatıyla dikkat çekti. Araç için 165.000 TL muhammen bedeli belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 04.01.2022 olarak açıkladı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

33SZ535 Plakalı , 2012 Model , SKODA Marka , YETİ GREENLİNE ACTİVE 1.6 TDCI CR Tipli , CAYR07611 Motor No'lu , TMBJT25L0D6008094 Şasi No'lu , Rengi Siyah , Aracın kontak anahtarının ve ruhsatının mevcut olduğu, camların tamamının sağlam olduğu, lastiklerinin % 70 oranında kullanılabilir durumda olduğu, jantlarının normal demir jantlı olduğu, kriko ve stepne yok, bijon sökme anahtarının mevcut olduğu, aracın sağ arka kapısının hafif hasarlı olduğu, iç döşemeleri,ön göğüs ve eklenti aksamlarının normalolduğu, km si 60996 km de olduğu, araç 5 vitesli manuel şanzımanlı olduğu, motoru çalıştırıldı, çalışmasında herhangi bir sorunun olmadığı, motor, mekanik ve elektrik aksamlarında görsel olarak herhangi bir eksikliğinin görülemediği,aracın etrafında muhtelifgöçük ve çiziklerin mevcut olduğu bilirkişi marifetiyle tespit edildi.



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